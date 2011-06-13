Vodafone tanca la fictícia guerra del 6
Les tres grans companyies de mòbil tornen a igualar tarifes per no competir
Movistar, Orange i Vodafone llancen tarifes de 6 cèntims més IVA mentre l'autèntica guerra de tarifes l'estan emprenent diverses petites companyies, que baixen fins a menys de la meitat.
FACUA.org
España-13/06/2011
FACUA-Consumidors en Acció critica que les tres grans companyies de mòbil hagin tornat a igualar tarifes per no competir, llançant plans amb trucades a 6 cèntims més IVA (7,08) per minut més 15 cèntims (17,7 amb IVA) per l’establiment de cada comunicació.
Vodafone ha presentat la tarifa XS6, tancat la fictícia guerra del 6, després que Movistar presentés la Tarifa 6 i Orange la imités amb la Bàsic 6.
FACUA adverteix que aquestes tarifes, que se sumen a la de 6 que ja tenia Yoigo, suposen més del doble dels millors preus per minut del mercat.
I és que l’autèntica guerra de tarifes, indica l’associació, l’estan emprenent diverses petites companyies. El sòl en el preu per minut està en 2,4 cèntims per minut més IVA (2,832), segons posa de m
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