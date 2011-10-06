L'INC alerta sobre 59 productes no alimentaris més al setembre

D'aquets, 13 van ser detectats a la frontera i rebutjada la seva importació, 28 van ser retirats del mercat i prohibida la seva comercialització, i 18 van ser retirats pel propi fabricant.

FACUA.org
España-06/10/2011

L’Institut Nacional de Consum (INC) ha publicat al seu web durant el mes de setembre 59 productes no alimentaris, notificats a través de la xarxa d’alerta, perquè poden generar un risc greu als consumidors.

D’aquets, 13 van ser detectats a la frontera i rebutjada la seva importació, 28 van ser retirats del mercat i prohibida la seva comercialització, i 18 van ser retirats pel propi fabricantqui, com obliga la normativa, va comunicar a les autoritats de consum l’existència de possibles riscos en els seus productes i va adoptar les mesures necessàries per pal»liar-los.

Productes més notificats

Així, van ser retirats 17 tipus de joguines; 13 de vehicles i accessoris; a més de 12 productes elèctrics; set de vestimenta i calçat infanti

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