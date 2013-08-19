L'INC confirma que quedar-se el saldo d'els qui no realitzen recarregues és il"legal, com va denunciar FACUA
L'organisme anuncia que estudia emprendre accions contra tres operadores mòbils per aquestes irregularitats. FACUA demana a les autoritats autonòmiques que imposin multes proporcionals a la quantia del frau.
FACUA.org
España-19/08/2013
L’Institut Nacional de Consum (INC) ha anunciat que estudia emprendre accions contra tres operadores de telefonia mòbil per quedar-se amb el saldo dels usuaris de prepagament si no recarreguen el saldo. Es tracta d’irregularitats denunciades per FACUA-Consumidors en Acció a la fi de 2009.
FACUA espera que l’INC porti a aquestes companyies als tribunals davant la seva negativa a sotmetre’s a la llei i demana a les autoritats de consum de les 17 comunitats autònomes que imposin a les infractores multes proporcionals a la quantia del frau.
L’associació adverteix als usuaris que poden reclamar a les companyies la devolució dels diners que s’hagin agenciat amb aquestes pràctiques, i exigeix a les auto
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