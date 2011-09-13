L'IPC puja una desena a l'agost, però la taxa interanual es redueix al 3%
Els preus dels medicaments i els productes farmacèutics cauen un 1,2% per les mesures del Govern.
Esperanza Oña
España-13/09/2011
L Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar una desena a l’agost en relació al mes anterior, però la taxa interanual va caure fins al 3%, una desena per sota de la registrada al juliol, segons va informar aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
D’aquesta forma, la taxa interanual, que en aquest cas és una desena major que l’avançada per l’indicador avançat de l’IPC, publicat el passat 30 d’agost, retrocedeix per quart mes consecutiu després de vuit mesos consecutius a l’alça i se situa en nivells de desembre de 2010.
L’increment del cru va elevar els preus des de principis d’any, amb una pujada del 3,3% al gener, del 3,6% al febrer i març, i del 3,8% a l’abril, el valor més elevat de
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