L'UE acaba amb el secret bancari en les investigacions contra el frau
Es busca millorar la cooperació entre els Estats membres i l'intercanvi d'informació per poder determinar correctament la quantitat d'impostos que se'ls deuen.
FACUA.org
Europa-08/12/2010
Els ministres d’Economia de la Unió Europea han aprovat per unanimitat una norma que acabarà amb el secret bancari -encara vigent en països com Luxemburg o Àustria- en les investigacions contra el frau i l’evasió fiscal.
L’objectiu de la norma, que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener, és millorar la cooperació entre els Estats membres i l’intercanvi d’informació per poder determinar correctament la quantitat d’impostos que se’ls deuen. Es tracta d’evitar que els defraudadors aprofitin les limitacions territorials de les autoritats fiscals per amagar els ingressos obtinguts.
La directiva estableix que, en el marc d’una investigació per frau fiscal, un Estat membre no podrà denegar informació sobre un contribuent d
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