Més d'1,3 milions d'afectats per l'atac informàtic a Sega Corporation
Entre les dades al descobert es troben noms, contrasenyes, dates de naixements o correus electrònics.
FACUA.org
Internacional-20/06/2011
Més d’1,3 milions d’usuaris s’han vist afectats per l’atac informàtic realitzat aquesta setmana contra les bases de dades de la desenvolupadora de jocs nipona Sega Corporation, segons van informar fonts de la companyia.
Entre les dades que han quedat al descobert per l’atac es troben noms, contrasenyes, dates de naixement o adreces de correu electrònic.
«Sentim enormement haver causat aquests problemes als nostres clients. Volem enfortir la seguretat», va explicar la portaveu Yoko Nagasawa, qui va eludir donar una data precisa per a la reobertura de la seva xarxa d’usuaris, Sega Pass. .
La portaveu sí que va relatar la seqüència concreta d’esdeveniments pels quals la divisió europea de Sega va detectar l&
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