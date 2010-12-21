Facua.org va triplicar les seves visites el dilluns
Més de 5.000 internautes se sumen en 24 hores al manifest de FACUA contra la 'Llei Sinde'
'Si és legal, és legal' ja supera les 35.000 signatures. La Llei d'Economia Sostenible es vota aquest dimarts en la Comissió d'Economia del Congrés.
FACUA.org
España-21/12/2010
Més de 5.000 internautes s’han sumat en les últimes 24 hores al manifest de FACUA -Consumidors en Acció contra la coneguda popularment com a Llei Sinde, la disposició final segona de la Llei d’Economia Sostenible, que es vota aquest dimarts, realitzada al dictat de les multinacionals que dominen la indústria cultural i el Govern d’EUA.
FACUA va enviar en el matí d’ahir als portaveus de la Comissió d’Economia del Congrés les gairebé 30.000 signatures -ara més de 35.000- del manifest Si és legal, és legal que havia recollit fins llavors per demanar-los que no aprovin una norma elaborada contra els interessos dels ciutadans per afavorir a un poderós lobby amb un model de negoci caduc que no vol reconvertir-se.
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