Metges sense Fronteres obre una base d'operacions en la prefectura de Miyagi
L'organització ha establert una base sanitària en Tome, on presta assistència mitjançant equips mòbils i segueix buscant borses de població en situació vulnerable.
FACUA.org
Asia y Oceanía-18/03/2011
L’organització humanitària internacional Metges Sense Fronteres (MSF) ha obert una base d’operacions en Tome, al nord de la prefectura de Miyagui. L’equip actual, format per dotze persones, se subdivideix en equips mòbils que acudeixen a diferents llocs on prestar ajuda.
Dos equips han continuat treballant amb el personal sanitari local en centres d’evacuació a la zona de Minami Sanriku. Així mateix, altres dos metges de MSF es van traslladar a la illa de Oshima; eren els primers metges que arribaven a la illa i van trobar a unes quaranta persones amb malalties cròniques que s’havien quedat sense medicació.
Un tercer grup s’ha dirigit a la zona de la ciutat de Kesennuma, més al nord de la prefectura de Miyagi, davant possibles neces
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