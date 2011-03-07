La resta de nominades són bankinter, power balance y ryanair
Movistar i Vodafone encapçalen gairebé empatades les votacions a La Pitjor Empresa de l Any
Milers de consumidors estan votant a les cinc nominades a la plana web FACUA.org/lapeorempresa
FACUA.org
España-07/03/2011
Movistar i Vodafone encapçalen gairebé empatades les votacions dels consumidors a la Pitjor Empresa de l Any, en les que estan participant milers de consumidors a traves de la web FACUA.org/lapeorempresa.
FACUA- Consumidors en Acció organitza per segon any aquests premis, en la primera fase dels quals els usuaris van proposar més de cent empreses per haver Realitzat les actuacions més irresponsables, abusives o fraudulentes per enriquir-se a base de vulnerar els drets dels consumidors.
Les cinc empreses que han estat seleccionades per a les nominacions són Bakinter, Power Balance, Ryanair i les dues principals companyies de telecomunicacions del país, Movistar i Vodafone.
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