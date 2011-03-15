FACUA.org/lapeorempresa
Movistar, triada de nou pels consumidors com La Pitjor Empresa de l'Any
La Pitjor Pràctica Empresarial, la negativa de les elèctriques a llançar ofertes competitives perquè el Govern segueixi pujant les tarifes. El Pitjor Anunci, el dels pagarés de Nueva Rumasa.
FACUA.org
España-15/03/2011
Movistar ha estat triada de nou pels consumidors com La Pitjor Empresa de l’Any. La multinacional espanyola ha acaparat el 35% dels vots en la segona edició dels premis plantejats per FACUA-Consumidors en Acció, un punt més dels quals va rebre l’any passat.
La multinacional de telecomunicacions ha guanyat aquest premi, que s’atorga el 15 de març amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, per continuar amb una política de publicitat enganyosa, tarifes excessives i desatenció a les reclamacions dels seus clients.
El gran canvi introduït durant l’últim any per la principal companyia de telecomunicacions a Espanya es va produir simplement en la seva imatge corporativa, però no en el tracte als usuaris, que no resulta precisament el millor
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