Infracció molt greu
Multa de 600.000 euros a Barclays per col·locar productes financers estructurats als seus clients
Encara que la sanció és ferma en via administrativa, la CNMV precisa que la resolució publicada aquest dimarts no ho és, doncs l'entitat ha interposat enfront de la mateixa un recurs en via judicial.
FACUA.org
España-11/12/2012
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat a Barclays Bank una multa de 600.000 euros després de determinar que va cometre una infracció molt greu relacionada amb la col·locació als seus clients de determinats productes financers estructurats durant els mesos de gener i febrer de 2008.
Així consta en una resolució publicada aquest dimarts en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) signada per la presidenta de l’organisme supervisor dels mercats, Elvira Rodríguez.
Encara que la sanció és ferma en via administrativa, la CNMV precisa que la resolució publicada avui no ho és, doncs l’entitat ha interposat enfront de la mateixa un recurs en
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