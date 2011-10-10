Ono alerta als seus clients d'una possible estafa per robar-los les seves dades personals
L'operadora adverteix que els usuaris podrien estar sent víctimes d'un atac de 'phishing' per robar-los les claus personals.
FACUA.org
España-10/10/2011
L’operadora de telecomunicacions Ono ha alertat de l’enviament d’un correu electrònic en el qual se suplanta la seva identitat corporativa i es demana el registre en una pàgina fraudulenta a canvi de rebre 1.000 euros.
El propòsit d’aquesta estratagema, coneguda com phishing, és la de capturar les claus d’accés a l’Àrea de Client. En aquesta ocasió, segons explica l’empresa en el seu blog, es tractava de «un cas bastant pobre que podia ser fàcilment identificable per l’adreça de la web o pel muntatge de la mateixa, però no sempre s’esforcen tan poc i de vegades no és tan fàcil identificar aquestes webs, per la qual cosa cal tenir especial cura en certs detalls».
La web fraudulenta feia ús d’un diss
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