Ordenen la retirada cautelar d'una llaminadura líquida denominada RollerCrazy
Es consumeix passant la llengua per el 'roll on' del seu envàs. S'està a l'espera de confirmar si ha estat la causant de les cremades sofertes per una nena de València.
FACUA.org
España-27/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció alerta de l’ordre de retirada cautelar del mercat d’una llaminadura líquida denominada RollerCrazy.
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (Aesan) ha estès a totes les comunitats autònomes l’alerta sobre el producte després que una nena de la localitat valenciana d’Algemesí sofrís cremades en la llengua després de consumir-ho.
Importat a Europa per una empresa polonesa, el producte es consumeix passant la llengua pel roll on del seu envàs, de 40 ml. Està fabricat a Xina i es comercialitza en establiments físics i també per Internet.
Aquest article, disponible en sabors de poma, maduixa i grosella, es ven en diferents formats amb il»lustracions de personatges infantils.
La retirada s’
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