Protecció de Dades investiga una possible vulneració de privadesa després de l'accés no autoritzat en BuyVIP
Les actuacions prèvies determinaran si existeixen responsabilitats.
FACUA.org
España-15/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció informa que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha iniciat actuacions prèvies d’investigació per comprovar si ha existit vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) després de l’accés no autoritzat a la tenda online BuyVIP.
De forma recent, la botiga espanyola de Amazon ha reconegut que algunes dades personals, com a noms, adreces o adreces de correu electrònic dels seus clients, s’han vist compromesos després de detectar una vulnerabilitat que ha donat accés no autoritzat a tercers.
La mesura, que afecta a milers d’usuaris, no compromet les dades bancàries, segons l’equip de BuyVIP. A més, la companyia aconsella canviar la contrasenya, recorda que la mateixa mai demana a
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