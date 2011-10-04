Quatre de cada deu hipotecats ni tan sols van ser informats pels seus bancs dels tipus d'interès que els aplicarien
Nou de cada deu li van ocultar el seu dret a triar notari i a revisar l'escriptura en la notaria tres dies abans de la signatura.
FACUA.org
España-04/10/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat una enquesta a nivell nacional sobre la informació i les condicions imposades als usuaris pel sector bancari en la signatura de préstecs hipotecaris.
L’associació ha recaptat les dades de 3.252 hipotecats, que han posat de manifest l’enorme falta de transparència de la banca en la informació sobre les condicions dels seus préstecs. L’enquesta ha tingut lloc entre el 19 de setembre i el 3 d’octubre.
Dos de cada deu clients van signar la hipoteca sense comparar l’oferta entre diferents bancs i caixes. El 10% va avaluar les condicions en només dues entitats, el 17% en tres, el 22% en quatre, el 13% en cinc, el 7% en sis i el 11% en set o més.
El 40% dels usuaris adverteix que abans de contracta
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