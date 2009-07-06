Retiren del mercat un lot d'esponges naturals per a bebés de Suavinex

Després de detectar-se conquilles i restes calcàries.

FACUA.org
España-06/07/2009

FACUA-Consumidors en Acció informa que Suavinex ha retirat del mercat un lot de les seves esponges naturals per a bebés després que les autoritats de Consum detectessin irregularitats en una mostra que implicaven risc de lesions diverses.

En l’anàlisi efectuada pels organismes de Consum es van detectar conquilles i restes calcàries de fins a 5 mil·límetres.

Una família havia notificat a les autoritats de Consum que el seu fill es va esgarrapar a l’utilitzar una de les esponges amb restes marines.

El producte ha estat inclòs en la xarxa d’alerta de productes no alimentaris perillosos, que coordina l’Institut Nacional del Consum (INC) del Ministeri de Sanitat i Política So

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