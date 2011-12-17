Ryanair, distingida a França per obligar les embarassades espanyoles a aportar un informe mèdic en anglès
L'Acadèmia de l Estora Anglesa està integrada per escriptors, periodistes i polítics.
FACUA.org
Europa-17/12/2011
L’aerolínia de baix cost Ryanair ha estat distingida a França per l’Acadèmia de l’Estora Anglesa (Académie de la Carpette Anglaise) per obligar, a Espanya, a les viatgeres embarassades a presentar un certificat mèdic exclusivament en anglès.
La companyia aèria va obtenir aquest «premi especial del jurat a títol estranger» per imposar l’ús d’aquest certificat en anglès, fins i tot en els seus vols interiors a Espanya, a les embarassades de més de vint-i-vuit setmanes, va precisar en un comunicat que recull l’agència EFE.
Al setembre passat, FACUA-Consumidors en Acció va denunciar aquesta clàusula de Ryanair, per considerar-la abusiv
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