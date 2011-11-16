Ryanair paga una comissió d'un euro als seus treballadors per cada maleta rebutjada
Per tal que els empleats puguin cobrar l'incentiu han de presentar una mitjana de dues bosses de mà rebutjades per cada dia treballat.
FACUA.org
España-16/11/2011
L’aerolínia de baix cost Ryanair ofereix comissions als seus empleats al nostre país per cada usuari al que obliguin a facturar el seu equipatge de mà per excés de grandària.
Segons un document redactat per l’empresa proveïdora del personal de terra a la companyia irlandesa a Espanya (que ha estat difós per El Confidencial), diu que el personal ha de presentar una mitjana de dues bosses de mà rebutjades per cada dia treballat per tal de poder cobrar els incentius.
Segons afirma un ex-treballador de la esmentada companyia, hi han alguns empleats que sols s’esforcen en això. El mínim és de 40 euros, i per aquesta raó hi ha gent que en guanya més de 100 e
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