Sanitat retira del mercat per error en la seva data de caducitat cinc lots de Pulmeno 40 càpsules 200 i 350 mil"ligrams
Fabricat per Novartis i comercialitzat per Artis.
FACUA.org
España-26/09/2011
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha decidit retirar del mercat totes les unitats distribuïdes de cinc lots de Pulmeno 200 mil»ligrams 40 càpsules i Pulmeno 350 mil»ligrams 40 càpsules. El fàrmac està indicat per a l’asma, l’emfisema pulmonar i la bronquitis crònica fabricat per Novartis i comercialitzat per Artis Pharma.
El motiu és un error en el marcat de la data de caducitat. Els lots en qüestió, amb la seva data de caducitat marcada (errònia) i data de caducitat real són els següents: Pulmeno 350 mil»ligrams lot B5017, amb data de caducitat marcada a l’octubre 2013 i data de caducitat real maig 2013; Pulmeno 200 mil»ligrams lot B5043, amb caducitat marcada a l’octubre 2013 i caducitat real al maig 2013; Pulmeno 20
Únete gratis para acceder a este contenido