Sevilla, Granada, Jaén, Cadis i Màlaga, entre les ciutats amb aire més contaminat
Les menys afectades per partícules PM-10 són Santiago de Compostel"la, Logronyo, Badajoz, Vitòria, Palma de Mallorca i Valladolid, segons l'OMS.
FACUA.org
España-27/09/2011
Un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) fet públic assenyala que a Espanya, les ciutats més contaminades per partícules contaminants PM-10 són Saragossa i Sevilla, amb 45 micrograms per metre Cúbic; Granada, amb 40; Torrejón d’Ardoz, amb 39; Albacete, amb 33 i Jaén, Cadis i Màlaga, amb 32.
En canvi, les ciutats menys contaminades en aquest tipus de partícules en suspensió són Santiago de Compostel»la, amb 18 micrograms per metre cúbic; Logronyo, amb 19, Badajoz, amb 20; Vitòria, amb 21 i Palma de Mallorca i Valladolid, amb 22 micrograms.
A la meitat de la taula es troba Madrid capital, amb 26 micrograms per metre cúbic de partícules contaminants PM-10, segons un informe de l’OMS, que recull dades de 2008 i que adverteix que el límit acons
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