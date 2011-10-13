Sony crida a revisar 1,6 milions de televisors Bravia per un defecte de fàbrica
Vuit models d'aquesta gamma han de passar una inspecció gratuïta de seguretat per un mal funcionament que podria provocar el seu sobreescalfament.
FACUA.org
Internacional-13/10/2011
La multinacional japonesa Sony revisarà i repararà gratuïtament i a domicili els vuit models de televisors Bravia afectats per un defecte de fàbrica que podria provocar el sobreescalfamentde l’aparell, segons publica El País.
Aquesta mesura podria afectar a 1,6 milions de clients de Sony a tot el món (630.000 a Europa), ja que aquests televisors van començar a comercialitzar-se en 2007.
Els posseïdors dels models KDL-40D3400, KDL-40D3500, KDL-40D3550, KDL-40D3660, KDL-40V3000, KDL-40W3000, KDL-40X3000 i KDL-40X3500 han de contactar amb el servei d’atenció al client de la companyia, encara que aquesta ja ha aclarit que no els canviarà per un nou aparell.
A la pàgina support.sony-euro
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