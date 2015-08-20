FACUA demana la intervenció del sector per fixar les tarifes sobre la base del cost real de l'energia
#TarifazoEléctrico La llum puja un 76% en una década:l'usuari mitjà paga 400 ¬ anuals més que en 2005
FACUA responsabilitza de la descomunal pujada a les nefastes polítiques energètiques dels successius governs, plegades als interessos de les grans elèctriques.
FACUA.org
España-20/08/2015
En només deu anys, el rebut de la llum ha pujat un 76% per a l’usuari mitjà, que ha pagat en els últims dotze mesos 400 euros més que el 2005. Així ho posa de manifest un estudi realitzat per FACUA-Consumidors en Acció, que responsabilitza de la descomunal pujada a les polítiques energètiques dels successius governs, plegades als interessos de les grans elèctriques.
Amb les tarifes vigents entre agost de 2014 i juliol de 2015, l’usuari mitjà acollit al denominat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) ha pagat 929,15 euros per les factures de l’electricitat (una mitjana de 77,43 euros mensuales), enfront dels 529,32 (44,11 al mes) que abonava amb la tarifa aprovada pel Govern en 2004. Se
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