Les tarifes varien fins al 128%
Tarragona, Sant Sebastià i Girona tenen els taxis més cars de les 45 ciutats analitzades per FACUA
En tretze s'apliquen tarifes especials en els caps de setmana a la nit que encareixen els viatges fins a 2,10 euros en el cas de Sevilla o un 25% en el de Còrdova. Tarragona, Sant Sebastià i Girona tenen els taxis més cars de les 45 ciutats analitzades per FACUA.
FACUA.org
España-26/12/2012
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat un estudi sobre les tarifes dels taxis de quaranta-cinc ciutats (veure taules) que revela diferències de fins al 128,1% en viatges de similars característiques.
Tarragona és la ciutat amb les tarifes més elevades, seguida de Sant Sebastià i Girona. Les més baixes són les de Las Palmas de Gran Canària, Santa Cruz de Tenerife i Escull (Lanzarote).
Les majors diferències per trajecte es troben en els quinze quilòmetres nit (baixada de bandera més quinze quilòmetres). En aquest recorregut els preus varien des dels 24,52 euros que es cobra a Tarragona i als
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