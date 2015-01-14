Telecomunicacions, banca i energia són un any més els reis del frau en el rànquing de FACUA de 2014
L'associació critica la passivitat del Govern i les comunitats autònomes davant les greus i creixents irregularitats que es produeixen en empreses clau per a l'economia dels usuaris.
FACUA.org
España-14/01/2015
Telecomunicacions, banca i energia repeteixen, un any més, com els sectors més denunciats pels usuaris en FACUA-Consumidors en Acció durant 2014. Mentre les operadores de telecos mantenen el dubtós honor de liderar aquest rànquing del frau des de fa més d’una dècada i pugen cinc punts percentuals en el nombre de reclamacions, la banca i les companyies d’electricitat i gas es mantenen en segona i tercera posició.
FACUA critica que malgrat que es tracta de tres sectors clau per a l’economia dels consumidors espanyols i ni el Govern central ni les comunitats autònomes estan actuant davant els seus greus i creixents irregularitats.
Durant la crisi econòmica han augmentat de forma con
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