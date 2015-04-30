Telefónica amenaça amb multes de fins a 270 euros al demanar la baixa per la pujada il·legal de Movistar Fusión
FACUA adverteix que l'increment de 5 euros suposa un incompliment contractual per part de la companyia, per la qual cosa és aquesta la que ha d'abonar a qui sol·licitin la baixa les penalitzacions establertes en la clàusula de permanència.
FACUA.org
España-30/04/2015
FACUA-Consumidors en Acció denuncia que Telefónica està amenaçant amb aplicar penalitzacions de fins a 270 euros a usuaris de Movistar Fusió que han decidit anul·lar les seves contractes de permanència com a conseqüència de la pujada de 5 euros mensuals que la companyia aplicarà des del maig.
Per evitar que aquests usuaris completin les seves sol·licituds de portabilitat a a
Únete gratis para acceder a este contenido