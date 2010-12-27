ESTUDI DE FACUA SOBRE 140 JOGUINES
Tres de cada quatre joguines han pujat de preu aquest any
La majoria de les joguines tenen preus gairebé idèntics en aquestes grans superfícies comercials.
FACUA.org
España-27/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat un estudi comparatiu en sis grans superfícies comercials espanyoles sobre els preus de 140 joguines per a totes les edats d’una trentena de fabricants.
Malgrat la crisi, tres de cada quatre joguines enquestats han pujat de preu aquest any.
Els establiments inclosos en l’estudi són Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor i Toys’R’Us.
Sense competència
La majoria de les joguines tenen preus gairebé idèntics en aquestes grans superfícies comercials. En qualsevol cas, l’associació recomana als consumidors que comparin preus en tot tipus d’establiments, tant grans superfícies com a petits i mitjos comerços.
Segons l’estudi, el 62% de les joguines
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