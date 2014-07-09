Un concessionari SEAT assumeix la garantia de 4 anys oferta després de l'acció de FACUA per publicitat enganyosa
L'empresa Vigarauto de Tarragona retorna els gairebé 150 euros cobrats a l'afectada per dos anys més de cobertura en el seu vehicle.
FACUA.org
España-09/07/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que el concessionari Vigarauto de SEAT de Tarragona retorni a la usuària Judith Pizarro, 145,30 euros cobrats per ampliar la garantia del seu vehicle després d’incórrer en publicitat enganyosa. L’establiment anunciava literalment «garantia 2 anys més 2
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