Un informe confidencial de la CNMV revela que Bankia va incomplir la llei amb les preferents
El regulador borsari remarca clarament que el preu havia estat inflat deliberadament.
FACUA.org
España-10/04/2013
Un informe confidencial de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) amb data de febrer de 2013 ha revelat que Bankia va incomplir la llei amb les seves participacions preferents, segons publica eldiario.es.
Al dossier, al que ha tingut accés el digital, hi ha una recopilació d’operacions bancàries, comunicacions oficials al més alt nivell i acusacions directes que retraten el comportament amb el seus clients de dos de les caixes d’estalvi més importants de Espanya, Caja Madrid i Bancaja, i del gran banc sorgit després la seva fusió.
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