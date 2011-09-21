Un tribunal nord-americà falla a favor dels indígenes en el seu litigi contra Chevron
Es revoca així la sentència que paralitzava la indemnització que la petroliera ha de pagar al capdavant de Defensa de la Amazònia per danys mediambientals.
FACUA.org
América-21/09/2011
La Segona Cort d’Apel»lacions de Nova York ha revocat la sentència que paralitza l’execució de la indemnització que la petroliera nord-americana Chevron ha de pagar al capdavant de Defensa de la Amazònia per danys mediambientals.
Aquest tribunal revoca la decisió del jutge Lewis Kaplan, qui a petició de Chevron, va decidir paralitzar l’execució de la sentència mitjançant la qual un tribunal equatorià va condemnar a la petroliera a pagar 9.500 milions de dòlars (6.611 milions d’euros) pels danys ocasionats en la Amazònia.
Aquesta sentència condemnatòria ha estat recorreguda per ambdues parts. Chevron denuncia una cadena de corrupció durant el procés judicial, mentre que els demandants addueixen que aquesta quantitat de diners amb prou feines cobr
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