Una fallada en WhatsApp i Telegram permet a tercers manipular les fotos abans que arribin a l'usuari
La vulnerabilitat es deu al temps "crític" que passa entre el moment en què els arxius multimèdia es reben i quan es carreguen en la interfície de l'usuari.
Europa Press
España-17/07/2019
Una fallada de seguretat present en les aplicacions per a Android de WhatsApp i Telegram exposa els arxius multimèdia dels usuaris a la manipulació d’actors maliciosos, com ha advertit l’empresa de ciberseguretat Symantec.
La vulnerabilitat s’identifica amb el lapse de temps «crític» que passa entre el moment en què els arxius multimèdia que es reben en aquestes aplicacions de missatgeria es graven en el disc i el moment en què es carreguen en la interfície d’usuari de la conversa.
Com indiquen des de Symantec, aquest temps «presenta una oportunitat perquè ciberdelinqüents intervinguin i manipulin els arxius multimèdia sense el coneixement de l’usuari. Si s’
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