Una norma europea obligarà detallar a les etiquetes d'aliments els nivells de sucre, sal i greixos
L'objectiu és donar als consumidors major informació per optar per una dieta saludable i contribuir així a la lluita contra l'obesitat.
FACUA.org
Europa-07/12/2010
Els ministres de Sanitat i Consum de l’UE aprovaran aquest dimarts, després de gairebé tres anys de negociacions, una nova norma que obligarà la indústria alimentària a detallar a les etiquetes d’aliments i begudes el seu contingut de sucre, sal i greixos.
Aquestes dades hauran d’aparèixer a l’envàs de forma clara i llegible. L’objectiu de la iniciativa és donar als consumidors una major informació que els permeti optar per una dieta saludable i contribuir així a la lluita contra l’obesitat.
Aquesta legislació sobre etiquetatge d’aliments no s’aplicarà finalment al vi, la cervesa, els licors i les begudes alcohòliques aromatitzades.
S’atenen així les exigències de països com Espanya, França, Itàlia, Alemany
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