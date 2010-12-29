Usuaris de l'iPhone i del iPad demanden a Apple per privacitat a Califòrnia
Els querellants volen que es prohibeixi la transmissió de dades de l'usuari sense consentiment i una compensació monetària.
FACUA.org
América-29/12/2010
Un grup d’usuaris del telèfon iPhone i de la tablet iPad ha demandat a Apple al»legant que certes aplicacions estaven passant informació personal de l’usuari a anunciants sense consentiment, segons documents judicials.
En la demanda, que busca l’estatus d’acció col»lectiva, presentada en un tribunal federal de Califòrnia, els querellants volen que es prohibeixi la transmissió de dades de l’usuari sense consentiment i una compensació monetària, segons el document del cas que va ser publicat en scribd.com.
Igual que Apple, els fabricants d’aplicacions populars com les de Textplus4, Paper Toss, Weather Channel, Dictionary.com, Talking Tom Cat i Pumpkin Maker també van ser citats com co-acusats en la demanda.
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