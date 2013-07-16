Vodafone, companyia de telecomunicacions capdavantera en denúncies en FACUA en el primer semestre de 2013
La multinacional britànica és a més l'operador de telecomunicacions mòbils pitjor valorat pels seus clients, segons l'última enquesta realitzada per l'associació.
FACUA.org
España-16/07/2013
Vodafone és la companyia de telecomunicacions més denunciada pels usuaris en FACUA-Consumidors en Acció durant el primer semestre de 2013.
La multinacional britànica és també l’empresa amb més denúncies en el balanç global de FACUA, on les irregularitats en telecomunicacions acaparen gairebé una de cada tres reclamacions plantejades pels consumidors (el 30,1%), davant la passivitat del Govern i les comunitats autònomes. El sector és el segon més denunciat, després de la banca.
Vodafone és a més l’operador de telecomunicacions mòbils pitjor valorat pels seus clients, segons l’última enquesta realitzada per FACUA. El 28% dels afecta
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