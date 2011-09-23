Vodafone, obligada a retornar 4.027 euros facturats a un usuari per no informar-li correctament sobre les seves tarifes de 'roaming' d'Internet.
Es va connectar des de fora d'Espanya després que els teleoperadors de la companyia li indiquessin que amb la seva tarifa plana il"limitada de dades denominada Navega Plus podria fer-ho "en qualsevol lloc".
FACUA.org
España-23/09/2011
Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, Vodafone haurà de retornar a l’afectat 4.027,07 euros pel cobrament indegut de tres factures (1.898,49 euros, 2101,87 euros i 26,71 euros) per no informar-li correctament sobre les seves tarifes.
L.M.P.C., amb domicili a Còrdova i soci de FACUA, va contractar al juliol de 2009 una tarifa plana il»limitada de dades denominada Navega Plus, sense compromís de permanència, utilitzant un mòdem USB.
Posteriorment, donat l’escàs ús del mateix, l’usuari va sol»licitar telefònicament a Vodafone la baixa del servei i de la tarifa contractada, manifestant la seva pretensió de continuar amb el mòdem però en la modalitat de prepagament. El personal de l’empresa li va informar que en el termini de 48 hor
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