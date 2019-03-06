Vodafone va acaparar el 2018 el 48% de les denúncies contra companyies de telecomunicacions a FACUA
El sector va provocar el 19,4% de les reclamacions, nou punts més que l'any anterior. Les denúncies de FACUA van derivar en 3,2 milions d'euros en multes contra telecos.
FACUA.org
España-06/03/2019
En 2018, Vodafone va ser de nou la companyia de telecomunicacions més denunciada pels usuaris en FACUA-Consumidors en Acció. Així ho reflecteix el seu balanç Què denuncien els consumidors?, on la multinacional britànica va acaparar gairebé la meitat de les reclamacions a les telecos, encapçalant el rànquing a una enorme distància del segon operador.
Les reclamacions contra el sector van representar el 19,4%, nou punts més que l’any anterior. Per la seva banda, les denúncies presentades per FACUA per fraus massius i pràctiques il·lícites van provocar l’any passat 3,2 milions d’eu
Únete gratis para acceder a este contenido