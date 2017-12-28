Vols rebre l'edició impresa de Timocracia? T'expliquem com
Aquesta setmana, tots els donatius realitzats a la Fundació FACUA seran obsequiats amb un exemplar del llibre de Rubén Sánchez. Només hauràs d'abonar les despeses d'enviament.
FACUA.org
España-28/12/2017
Aquesta setmana, si fas un donatiu a la Fundació FACUA per a la Cooperació Internacional i el Consum Sostenible, sigui quin sigui el seu import, rebràs al teu domicili un exemplar de l’edició impresa de Timocracia. En el llibre, el periodista i portaveu de FACUA-Consumidors en Acció Rubén Sánchez relata 300 trampes amb les quals ens prenen el pèl les empreses i governs.
Només has d’ingressar el donatiu més les despeses d’enviament en el compte de la Fundació FACUA (ES24 2100 8436 41 0200231118) indicant com a concepte «Donatiu més despeses d’enviament Timocracia». Després, envia a fundac
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