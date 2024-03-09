El máximo órgano de gobierno de FACUA Cádiz es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 44ª Asamblea General de FACUA Cádiz, celebrada el 10 de mayo de 2024.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

David Cifredo Franco



Vicepresidenta

Catalina Gómez Ríos

Secretario general

Jesús Yesa Herrera



Tesorera

Yolanda Silva Martínez



Vocales

José Carmona Sánchez

Manuel Iglesias Durán

Isabel Calvo Domínguez

Juan Antonio Vázquez Jiménez

Pilar Torrejón Sánchez