El máximo órgano de gobierno de FACUA Cádiz es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 44ª Asamblea General de FACUA Cádiz, celebrada el 10 de mayo de 2024.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
David Cifredo Franco
Vicepresidenta
Catalina Gómez Ríos
Secretario general
Jesús Yesa Herrera
Tesorera
Yolanda Silva Martínez
Vocales
José Carmona Sánchez
Manuel Iglesias Durán
Isabel Calvo Domínguez
Juan Antonio Vázquez Jiménez
Pilar Torrejón Sánchez
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 13 de mayo de 2024.