Cádiz
Cádiz
Imagen1


Noticias de Cádiz

Portal de transparencia

Aquí puedes acceder a la información institucional, organizativa y económica de la asociación.

Información económica

Información económica

  • Cuentas anuales
  • Presupuesto
  • Subvenciones
Información institucional

Información institucional

  • Código ético
  • Estatutos
  • Memorias anuales
Información organizativa

Información organizativa

  • Órganos de gobierno
  • Nuestros socios

Contactar

Llámanos al 688 954 954

Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Viernes de 8:00 a 15:00 horas

En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Te atendemos presencialmente en:
Te atendemos en Cádiz y Jerez

Avenida de Andalucía, 88 – 11008 Cádiz
Ver en Google Maps →

Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.

Viernes de 10:00 a 14:00 horas.

En Semana Santa, lunes a miércoles de 10 a 14 horas.

Del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes de 10:00 a a 14:00 horas.

Diego Fernández Herrera, 9 – 11401 Jerez de la Frontera
Ver en Google Maps →

Martes y jueves de 09:30 a 13:30 horas.

En Semana Santa y Feria (del 9 al 16 de mayo), cerrada.

Cerrada del 1 al 31 de agosto.

Rellena el formulario o envíanos un correo electrónico a cadiz@facua.org

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos