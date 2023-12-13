Avenida de Andalucía, 88 – 11008 Cádiz

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Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.

Viernes de 10:00 a 14:00 horas.

En Semana Santa, lunes a miércoles de 10 a 14 horas.

Del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes de 10:00 a a 14:00 horas.

Diego Fernández Herrera, 9 – 11401 Jerez de la Frontera

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Martes y jueves de 09:30 a 13:30 horas.

En Semana Santa y Feria (del 9 al 16 de mayo), cerrada.

Cerrada del 1 al 31 de agosto.