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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas
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Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Viernes de 10:00 a 14:00 horas.
En Semana Santa, lunes a miércoles de 10 a 14 horas.
Del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes de 10:00 a a 14:00 horas.
Diego Fernández Herrera, 9 – 11401 Jerez de la Frontera
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Martes y jueves de 09:30 a 13:30 horas.
En Semana Santa y Feria (del 9 al 16 de mayo), cerrada.
Cerrada del 1 al 31 de agosto.
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