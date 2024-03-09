El máximo órgano de gobierno de FACUA Comunidad Valenciana es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 15ª Asamblea General de FACUA Comunidad Valenciana, celebrada el 29 de abril de 2024. En la 16ª Asamblea, celebrada el 23 de abril de 2025, se aprobó la incorporación de dos nuevos miembros.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

Domènec Bernad Agustí



Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido

Secretario general

Pau Bernad García

Tesorero

Héctor Castillo Andreu

Vocales

Joan Ignasi Vayá Gil

Frederic Torres Úbeda

Gloria Martínez Capuz

Javier Redomero Barco

Óscar Langa Saéz