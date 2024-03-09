El máximo órgano de gobierno de FACUA Comunidad Valenciana es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 15ª Asamblea General de FACUA Comunidad Valenciana, celebrada el 29 de abril de 2024. En la 16ª Asamblea, celebrada el 23 de abril de 2025, se aprobó la incorporación de dos nuevos miembros.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Domènec Bernad Agustí
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretario general
Pau Bernad García
Tesorero
Héctor Castillo Andreu
Vocales
Joan Ignasi Vayá Gil
Frederic Torres Úbeda
Gloria Martínez Capuz
Javier Redomero Barco
Óscar Langa Saéz
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 10 de junio de 2025.