Comunitat Valenciana

Lunes a miércoles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

En julio, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

En agosto, del 3 al 7 y del 24 al 28, de 9:00 a 14:00 horas. El resto de días las oficinas permanecen cerradas.