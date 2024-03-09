El máximo órgano de gobierno de FACUA Castilla y León es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Jesús Ulloa Barrocal
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretario general
Miriam Conde Hernández
Tesorero
José García Cubero
Vocales
Ángel Cruz Bayón
Rocío Matilla García
María Begoña Agudo Vicente
Conrado Álvarez González
José Ángel Pérez Gallego
Luis Miguel Sacristán Sánchez
Carlos Pérez Gutiérrez
Miguel Antonio Palomera Almela
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 29 de diciembre de 2025.