El máximo órgano de gobierno de FACUA Castilla y León es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Jesús Ulloa Barrocal

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido

Secretario general

Miriam Conde Hernández



Tesorero

José García Cubero



Vocales

Ángel Cruz Bayón

Rocío Matilla García

María Begoña Agudo Vicente

Conrado Álvarez González

José Ángel Pérez Gallego

Luis Miguel Sacristán Sánchez

Carlos Pérez Gutiérrez

Miguel Antonio Palomera Almela