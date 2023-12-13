Castilla y León

Padilla, 6 – 47003 Valladolid

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Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas

Tardes de los lunes, de 16:00 a 19:00 horas

En julio, lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas.

En agosto nuestra oficina permanecerá cerrada salvo el día 31, que tendrá horario de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Mayor, 27 – 47400 Medina del Campo

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Martes y viernes de 19:30 a 21:30 horas.

En julio, martes de 19:30 a 21:30 horas.

En agosto la oficina permanecerá cerrada.