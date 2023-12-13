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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Viernes de 8:00 a 15:00 horas

En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Te atendemos presencialmente en:
Te atendemos en Valladolid y Medina del Campo

Padilla, 6 – 47003 Valladolid
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Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas

Tardes de los lunes, de 16:00 a 19:00 horas

En julio, lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas.

En agosto nuestra oficina permanecerá cerrada salvo el día 31, que tendrá horario de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Mayor, 27 – 47400 Medina del Campo
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Martes y viernes de 19:30 a 21:30 horas.

En julio, martes de 19:30 a 21:30 horas.

En agosto la oficina permanecerá cerrada.

Rellena el formulario o envíanos un correo electrónico a cyl@facua.org

FACUA Castilla y León ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo para el periodo 2024-2027.

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