El máximo órgano de gobierno de FACUA Euskadi es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Susana Gallego Ventura



Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido



Secretario general

Santiago Santos Sedano



Tesorero

José Antonio Fernández de la Llana



Vocales territoriales

Jon Joseba Belasco Marcilla (Gipuzkoa)

Emil Dorobat (Gipuzkoa)

Julián Escalero Ayú (Gipuzkoa)



Vocales ejecutivos

Mikel Romano

Eduardo Atxutegi