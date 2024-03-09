El máximo órgano de gobierno de FACUA Euskadi es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Susana Gallego Ventura
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretario general
Santiago Santos Sedano
Tesorero
José Antonio Fernández de la Llana
Vocales territoriales
Jon Joseba Belasco Marcilla (Gipuzkoa)
Emil Dorobat (Gipuzkoa)
Julián Escalero Ayú (Gipuzkoa)
Vocales ejecutivos
Mikel Romano
Eduardo Atxutegi
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 4 de mayo de 2026.