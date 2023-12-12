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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Viernes de 8:00 a 15:00 horas

En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Te atendemos presencialmente en:
Belostikale 1 - 48005 Bilbao

Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas.

Tardes de los lunes y miércoles, de 16:30 a 19:00 horas.

Del 6 al 10 de abril la oficina permanecerá cerrada.

En julio, lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.

En agosto, nuestra oficina permanecerá cerrada.

Rellena el formulario o envíanos un correo electrónico a euskadi@facua.org

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