FACUA informa
Boletín semanal número 611
12/07/2020
¿Qué requisitos deben cumplir los parques infantiles para ser seguros? FACUA Sevilla te informa
Condenan a Wizink a devolver a un socio de FACUA los intereses de una tarjeta revolving por ser usurarios
FACUA Sevilla pide información respecto al sello "anticovid" concedido a los autobuses de Tussam
FACUA Madrid lamenta la falta de participación de las asociaciones de usuarios en los Pactos de la Villa
El juez de Vox sabía que su negocio declaró un capital falso pero lo ocultó tras recibir los 2,5 millones
FACUA Madrid participa en la presentación del Informe Madrileño de la Salud
La plataforma del parking Reina Sofía critica que el alcalde de Córdoba se niegue a reunirse con ella
FACUA Almería logra que una empresa deje de cobrar a los consumidores un recargo destinado a minoristas
Catalogan los bienes de la nave industrial de Magrudis tras el embargo decretado por la jueza
Jazztel cobró a una usuaria 221 euros durante año y medio por una línea supuestamente gratuita
#QuieroMiDinero: Mutua Madrileña prorroga 2 meses los seguros de vehículos de los usuarios que reclamen
FACUA alerta de la retirada de un juego de ajedrez de TEDi por su alto contenido de formaldehído
Detectan gluten no declarado en el etiquetado de adornos de azúcar marca Modecor Italiana
FACUA Córdoba denuncia al Córdoba CF por incluir cláusulas abusivas en la contratación de sus abonos
Jazztel intentó cobrar a un usuario 523 euros de recibos a nombre de otra persona pero donde venía su DNI
Bares y restaurantes: FACUA Sevilla te informa de tus derechos como usuario
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