FACUA informa
Boletín semanal número 623
04/10/2020
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
El recibo de la luz se sitúa en su precio más alto desde enero: subida mensual del 6,8% en el kWh
Los usuarios de municipios con restricciones pueden reclamar el dinero de servicios que no disfruten
FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Cádiz organiza un ciclo formativo sobre la incidencia del Covid-19 en los derechos de los usuarios
FACUA publica su 'Memoria 2019' con el balance de actuaciones y sus cuentas anuales
FACUA Catalunya celebra su 11ª Asamblea General de Socios
FACUA Extremadura critica que el Ayuntamiento de Almendralejo no devuelva el 'tarifazo' ilegal del agua
Movistar cobró 158 euros a una usuaria por no entregar un router que la teleco estaba obligada a recoger
FACUA Córdoba inicia acciones judiciales contra el Córdoba CF por cláusulas abusivas en sus abonos
FACUA critica que el Gobierno no amplíe una moratoria hipotecaria ya de por sí poco accesible
FACUA Madrid ve escandaloso que la Comunidad deje de hacer test a los contactos estrechos de Covid-19
FACUA Sevilla se suma al manifiesto en defensa de los derechos y la salud de las personas mayores
FACUA valora positivamente que el Gobierno prohíba desahucios y subidas abusivas de alquiler hasta 2021
FACUA considera la multa municipal de 2.000 euros al arquitecto de Magrudis un insulto a los fallecidos
David Cifredo, reelegido presidente de FACUA Cádiz
FACUA alerta de la retirada de una serie de pendientes de TEDi por su alto contenido en níquel
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