FACUA informa
Boletín semanal número 647
21/03/2021
Cinco meses sin luz: FACUA Cádiz reitera su apoyo a los vecinos del barrio de Aguadulce (Rota)
FACUA Sevilla insta a solventar las deficiencias de los centros de salud de Dos Hermanas y Montequinto
Aerolíneas y empresas de turismo y ocio acapararon el 28% de las reclamaciones en FACUA
FACUA Andalucía apoya las reivindicaciones de Marea Blanca en contra de los recortes en sanidad
"En 10 días he perdido 6 kilos": FACUA denuncia a Fani Carbajo y Slimwomen por publicidad fraudulenta
La bombona de butano vuelve a subir un 4,9% en marzo y se sitúa en los 13,96 euros
FACUA pide a Consumo que prohíba el acceso de los menores de edad a las cajas de botín de los videojuegos
FACUA considera muy grave que el PSOE incumpla el compromiso de regular precios máximos en los alquileres
Vodafone devuelve a una socia de FACUA 1.215 euros que le cobró durante 2 años aunque ya no era cliente
Anunciadas por famosas: las webs de las mallas denunciadas por FACUA eliminan alusiones a la celulitis
Un problema informático hace que Endesa deje de facturar varios meses a 150.000 clientes
Tras la actuación de FACUA, Air France devuelve a 2 usuarios 1.100 euros de un vuelo cancelado por Covid
La Cumbre Social Estatal reclama políticas eficaces de protección a los consumidores
BBVA, Endesa, Vodafone y Vueling, nominadas en la 11ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
FACUA Córdoba y la Diputación ponen en marcha la campaña informativa '¿Sabes qué te traes entre manos?'
FACUA celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con un ciclo de charlas 'online'
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