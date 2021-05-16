FACUA informa

Boletín semanal número 655
16/05/2021

La Junta no responde a la denuncia contra la falsa asociación de consumidores de un exdirigente del PP

Repsol y Naturgy, las compañías con el gas natural más caro en el último análisis de FACUA

FACUA Cádiz logra que Movistar anule a un usuario 300 euros facturados irregularmente en un viaje a Perú

Jesús Ulloa, reelegido presidente de FACUA Castilla y León

FACUA Galicia reclama al Servicio de Salud que coordine con las mutuas la vacunación de los mutualistas

FACUA logra que BNP pague a una usuaria 10.000 euros de un crédito: incluía un seguro de incapacidad

FACUA ve escandaloso el acuerdo entre la Audiencia de Burgos y Caixabank sobre reclamaciones hipotecarias

FACUA denuncia por publicidad engañosa a una agencia que oferta un viaje a Rusia para vacunarse

Denuncia que han sustraído 5.000 euros de su cuenta y el Santander le cobra 30 euros por reclamarlos

FACUA Galicia celebra su 5ª Asamblea General de Socios

La AEPD resuelve la denuncia de FACUA: la web de Alvise Pérez cometió 2 infracciones muy graves y 1 grave

FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

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