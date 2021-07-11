FACUA informa
Boletín semanal número 663
11/07/2021
Mar Solera, reelegida presidenta de FACUA Granada
FACUA recuerda al Gobierno que su Plan España 2050 recoge la reducción del consumo de carne
Repsol, la compañía con el gas natural más caro en el último análisis de FACUA
FACUA Sevilla te ofrece claves sobre patinetes y otros Vehículos de Movilidad Personal
FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid por la difusión de datos en su portal del certificado Covid
Spiriman, condenado en costas tras demandar a Rubén Sánchez por publicar información veraz y contrastada
Resuelto por FACUA: Vodafone cargó 10 meses a un usuario una tarifa 5 veces más cara de la contratada
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre la nueva factura de la luz
El 15 de julio, FACUA convoca concentraciones en toda España contra el tarifazo eléctrico
¿Pensando en matricularte en una academia? FACUA Sevilla resuelve las dudas más frecuentes
FACUA pide que se investigue a DIA por vender ibéricos que tenían los certificados falsificados
FACUA Sevilla critica el cierre de la mayoría centros de salud de la capital durante las tardes de verano
FACUA urge al Gobierno a transponer la directiva europea que prohíbe plásticos de un solo uso en la UE
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