FACUA informa

Boletín semanal número 663
11/07/2021

Mar Solera, reelegida presidenta de FACUA Granada

FACUA recuerda al Gobierno que su Plan España 2050 recoge la reducción del consumo de carne

Repsol, la compañía con el gas natural más caro en el último análisis de FACUA

FACUA Sevilla te ofrece claves sobre patinetes y otros Vehículos de Movilidad Personal

FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid por la difusión de datos en su portal del certificado Covid

Spiriman, condenado en costas tras demandar a Rubén Sánchez por publicar información veraz y contrastada

Resuelto por FACUA: Vodafone cargó 10 meses a un usuario una tarifa 5 veces más cara de la contratada

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre la nueva factura de la luz

El 15 de julio, FACUA convoca concentraciones en toda España contra el tarifazo eléctrico

¿Pensando en matricularte en una academia? FACUA Sevilla resuelve las dudas más frecuentes

FACUA pide que se investigue a DIA por vender ibéricos que tenían los certificados falsificados

FACUA Sevilla critica el cierre de la mayoría centros de salud de la capital durante las tardes de verano

FACUA urge al Gobierno a transponer la directiva europea que prohíbe plásticos de un solo uso en la UE

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