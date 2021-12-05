FACUA informa

Boletín semanal número 684
05/12/2021

FACUA Galicia se reúne con el Ayuntamiento de Lugo sobre la necesidad de una red ferroviaria de Cercanías

FACUA Madrid suscribe un acuerdo social por una atención primaria pública y de calidad

FACUA Sevilla imparte cinco talleres formativos en noviembre

El supervisor de seguros multa a Mapfre con 8.000 euros y a Allianz con 12.000 por infracciones leves

Caos en las lecturas: Naturgy le factura en un recibo todo el consumo histórico que registra su contador

FACUA lamenta que la ley de cadena alimentaria no obligue a informar del precio en origen de alimentos

¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Podemos ayudarte a reclamar miles de euros si inflaron su precio

100 euros por comensal al cancelar la reserva: FACUA denuncia al restaurante madrileño El Invernadero

21.000 asturianos en lista de espera de operaciones: FACUA Asturias exige al Principado que dé soluciones

Parques infantiles destrozados y abandonados: FACUA Extremadura exige medidas al Ayuntamiento de Badajoz

FACUA Galicia insta al Sergas a dotar de personal el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras (Ourense)

Covid-19: Travelplan tarda un año y medio en devolver a un cliente los 3.300 euros de un viaje cancelado

Expediente sancionador a Fénix Directo por no disponer de una línea de atención al consumidor gratuita

FACUA advierte de que el proyecto de ley general de telecomunicaciones recorta derechos de los usuarios

FACUA Madrid imparte un taller online sobre el funcionamiento de su Departamento de Reclamaciones

Las listas de espera quirúrgicas de la sanidad valenciana llegan a 180 días, según un estudio de FACUA CV

Cepa Ómicron: FACUA recuerda que los usuarios pueden exigir el reintegro de los vuelos cancelados

La factura eléctrica de diciembre tendría que ser negativa para que Sánchez cumpliese su promesa

FACUA Asturias exige a la Consejería de Salud que dote a la Atención Primaria de personal suficiente

FACUA Córdoba, premiada por la Diputación por su compromiso por un consumo y producción sostenibles

FACUA Sevilla organiza una jornada sobre indefensión del usuario frente a la digitalización de la banca

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