FACUA informa
Boletín semanal número 684
05/12/2021
FACUA Galicia se reúne con el Ayuntamiento de Lugo sobre la necesidad de una red ferroviaria de Cercanías
FACUA Madrid suscribe un acuerdo social por una atención primaria pública y de calidad
FACUA Sevilla imparte cinco talleres formativos en noviembre
El supervisor de seguros multa a Mapfre con 8.000 euros y a Allianz con 12.000 por infracciones leves
Caos en las lecturas: Naturgy le factura en un recibo todo el consumo histórico que registra su contador
FACUA lamenta que la ley de cadena alimentaria no obligue a informar del precio en origen de alimentos
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Podemos ayudarte a reclamar miles de euros si inflaron su precio
100 euros por comensal al cancelar la reserva: FACUA denuncia al restaurante madrileño El Invernadero
21.000 asturianos en lista de espera de operaciones: FACUA Asturias exige al Principado que dé soluciones
Parques infantiles destrozados y abandonados: FACUA Extremadura exige medidas al Ayuntamiento de Badajoz
FACUA Galicia insta al Sergas a dotar de personal el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras (Ourense)
Covid-19: Travelplan tarda un año y medio en devolver a un cliente los 3.300 euros de un viaje cancelado
Expediente sancionador a Fénix Directo por no disponer de una línea de atención al consumidor gratuita
FACUA advierte de que el proyecto de ley general de telecomunicaciones recorta derechos de los usuarios
FACUA Madrid imparte un taller online sobre el funcionamiento de su Departamento de Reclamaciones
Las listas de espera quirúrgicas de la sanidad valenciana llegan a 180 días, según un estudio de FACUA CV
Cepa Ómicron: FACUA recuerda que los usuarios pueden exigir el reintegro de los vuelos cancelados
La factura eléctrica de diciembre tendr�ía que ser negativa para que Sánchez cumpliese su promesa
FACUA Asturias exige a la Consejería de Salud que dote a la Atención Primaria de personal suficiente
FACUA Córdoba, premiada por la Diputación por su compromiso por un consumo y producción sostenibles
FACUA Sevilla organiza una jornada sobre indefensión del usuario frente a la digitalización de la banca
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